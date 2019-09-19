Копенгагену потребовался российский газ

Дания, единственная из европейских стран, которая до сих пор не дала разрешения на прокладку "Северного потока-2", внезапно оказалась жертвой своей недальновидной политики. На ближайшие несколько лет она осталась без собственного газа и вынуждена договариваться о поставках с Германией, которая, как известно, является крупнейшим импортером российского топлива.

У Дании возникли проблемы на газовом месторождении Тайра. Установленные там платформы сильно просели, на ремонт уйдет не менее трех лет, передает "Царьград" со ссылкой на "Датское радио". Власти уже заморозили добычу газа, который обеспечивал 90% потребностей королевства.

Теперь топливо придется импортировать. Министерство энергетики Дании договорилось о поставках из Германии. Немцы сами закупают газ у Норвегии, Нидерландов и России, причем у последней – самые большие объемы. Именно для увеличения поставок российского газа в ФРГ и был задуман "Северный поток-2" – трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря параллельно действующему "Северному потоку".

Однако Копенгаген, не имевший ничего против первого "СП", вдруг начал мешать строительству второго. С 2017 г. он отверг уже два маршрута трубы в своих водах, и уже полгода тянет с ответом по поводу третьего варианта. В результате газопровод вряд ли будет запущен, как планировалось, в конце 2019 года. Учитывая, что "Газпром" вынудили вдвое сократить поставки по "Северному потоку", а контракт на транзит газа через территорию Украины заканчивается, Европа может столкнуться с дефицитом топлива. И вряд ли кто будет отрывать от себя необходимые самому объемы, чтобы помочь Дании. Так бывает, когда в погоне за политическими дивидендами власти забывают про экономику.