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Маневр с Opal сработал: Украина уже добилась повышения дохода от транзита

Маневр сработал: Украина добилась повышения дохода от транзита
Фото: www.globallookpress.com
Россию вынудили пользоваться ГТС соседней страны

"Газпром" увеличил объем газа, поставляемого транзитом через Незалежную в страны Европы. В частности, на понедельник, 16 сентября, концерн подал заявку на прокачку 154,7 млн кубов газа через станцию "Вельке Капушаны", расположенную на границе Украины и Словакии. Раньше средний объем составлял на 10 млн кубов меньше, передает РИА "Новости".

"Газпром" оказался перед необходимостью увеличить транзит через Украину после того, как его лишили доступа к 40% мощностей трубопровода Opal – сухопутного продолжения газопровода "Северный поток". Суд ЕС удовлетворил иск Польши, которая пожаловалась, что решение Еврокомиссии от 2016 г. о расширенном доступе "Газпрома" к трубе, проложенной по территории Германии совместными усилиями РФ и ФРГ, нарушает "принцип энергетической солидарности ЕС".

Вердикт Суда ЕС вступил в силу с 14 сентября. Объявлено об этом было за неделю до переговоров Москвы, Киева и Еврокомиссии насчет российско-украинского транзитного договора с 2020 года. Власти Незалежной опасались, что новые газопроводы, проложенные в обход ее территории, лишат Киев доходов от транзита. Благодаря Польше, этот доход уже начал расти.

Николай ВИКТОРОВ
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