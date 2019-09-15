Европа помогла Незалежной разобраться с главным вопросом по "голубому" топливу

Источник в европейском энергетическом секторе заявил, что для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году Украине и России не нужен контракт.

По его словам, это обуславливается тем, что Киев принял на себя обязательства по имплементации европейских энергетических норм в своё законодательство.

"Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок",

– цитирует специалиста ТАСС.

Он добавил, что даже отсутствие контракта не должно стать причиной прекращения транзита газа через Незалежную.

Переговоры о транзите состоятся 19 сентября в Брюсселе. Еврокомиссия уже обнародовала свою точку зрения – она будет настаивать, чтобы Москва подписалась на долгосрочный контракт с Киевом.