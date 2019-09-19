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Москва обозначила время завершения строительства "Северного потока-2"

Строительство
Фото: www.globallookpress.com
Датское молчание еще не является критичным для прокладки трубы в Балтике

Газопровод "Северный поток-2", несмотря на пока не выданное властями Дании разрешение на укладку его в своих водах по дну Балтийского моря, можно сдать в срок. Сейчас строительство идет по графику. Об этом сегодня сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 24".

"Построено более 81% от всей протяженности газопровода в двухветочном исполнении, в текущий период времени строительство ведется строго по графику. Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании", – цитирует РИА "Новости" Миллера.

По его словам, Рубикон еще не пройден, поскольку датский участок пути очень короткий – "всего-навсего около пяти недель". Глава российского концерна подчеркнул, что у строителей "СП-2" есть все шансы завершить проект в срок.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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