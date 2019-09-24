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США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

США и Польша придумали способ остановить работу
Фото: www.globallookpress.com
Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда во время встречи обсудили, как препятствовать возведению "Северного потока – 2".

Отмечается, что оба политика признали, что газопровод является угрозой для энергетической безопасности Европы, передает РИА "Новости".

"Лидеры обсудили, как наилучшим образом усилить сотрудничество в области обороны, безопасности и энергетики",

– заявили в Белом доме.

При этом, о чем в итоге договорились президенты неизвестно.

Сенатор Владимир Джабаров считает, что Германия не примет это заявление, так как заинтересована в поставках российского газа.

"Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата", – цитирует его RT.

Напомним, партнерами "Газпрома" в реализации проекта выступают крупнейшие европейские компании. Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Запуск трубопровода, который будет поставлять 55 млрд куб. м газа в год, запланирован уже в нынешнем году, уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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