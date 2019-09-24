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Через пять недель решится судьба "Северного потока-2"

США и Польша решат судьбу
Фото: www.globallookpress.com
За российскую трубу при полном молчании Копенгагена активно взялись Вашингтон и Варшава, всеми силами пытающиеся остановить проект, осуществленный на 81 процент

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в накануне в Нью-Йорке в унисон заголосоли о необходимости найти рычаги, чтобы помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Лидеры обеих стран назвали его угрозой для энергетической безопасности Европы. При этом подробностей, как американцы и поляки планируют воспрепятствовать реализации "СП-2" не обнародованы.

В России уже отреагировали на некие намерения Вашингтона и Варшавы. Польша для властей Штатов будет выполнять роль марионетки и провокатора, считают в Москве.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, польская и американские стороны отныне во всем начнут поддерживать друг друга.

"Все это элементы американской стратегии, где Польше выделяется роль главного сдерживателя. Она должна стать барьером по отношению к России и провокатором по отношению к Германии. Если Берлин не будет отстаивать свои собственные интересы, то попадет в американские внешнеполитические ловушки", – заявил RT Брутер.

Он добавил, что разделение и провокации в Европе исключительно в интересах американцев, что идет на пользу и сегодняшней Польше.

Фото: www.globallookpress.com

В свою очередь, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что у Вашингтона и Варшавы есть шанс попытаться притормозить строительство "СП-2", однако они не смогут помешать его реализации, поскольку "Западная Европа с этим не смирится".

"Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата", – подчеркнул Джабаров.

Согласен с коллегами и политолог Владимир Корнилов. По его словам, польские власти подыгрывают Штатам, вопреки собственным национальным интересам. США всеми способами пытаются вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, при этом сами европейцы понимают, что это идет во вред их экономическим и финансовым выгодам, отметил он. А для Польши, стран Прибалтики и "с некоторых пор Украины" главное – навредить РФ.

"Именно поэтому они препятствуют расширению российских газовых проектов и действуют исключительно в угоду Соединенных Штатов, вопреки собственным национальным интересам", – сказал "Радио Спутнику" Корнилов.

Напомним, на прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Северный поток-2" построен уже на 81%, а сам проект осуществляется по графику, несмотря на затянувшееся ожидание разрешения от Копенгагена на прокладку трубы по дну Балтики в исключительной экономической зоне Дании. Руководитель российского концерна успокоил, что для "СП-2" Рубикон еще не пройден, т.к. датский участок пути очень короткий – "всего-навсего около пяти недель".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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