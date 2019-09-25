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В энергетическом агентстве Дании пока не знают, когда дадут ответ на вопрос о разрешении строительства "Северного потока – 2" в Балтийском море. Об этом рассказал пресс-секретарь Туре Фалбе-Хансен.
По его словам, датчане в данный момент обсуждают результаты публичных слушаний по газопроводу и изучают заявку "Газпрома".
"Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от возможных дальнейших консультаций со странами в рамках Конвенции Espoo",
– цитирует его издание EADaily.
Пресс-секретарь подчеркнул, что наиболее подходящим вариантом для строительства "Северного потока – 2" является юго-восточный маршрут, а не северо-западный, который был изначально предложен.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач утверждает, что Дания специально затягивает с разрешением по политическим мотивам. По его мнению, Копенгаген может получить счет от инвесторов проекта за простой в работе и убытках.
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