Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Дании высказались о разрешении на строительство "Северного потока – 2"

В Дании высказались о разрешении на строительство
Фото: www.globallookpress.com
Копенгаген ждет решения от других стран Европы

В энергетическом агентстве Дании пока не знают, когда дадут ответ на вопрос о разрешении строительства "Северного потока – 2" в Балтийском море. Об этом рассказал пресс-секретарь Туре Фалбе-Хансен.

По его словам, датчане в данный момент обсуждают результаты публичных слушаний по газопроводу и изучают заявку "Газпрома".

"Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от возможных дальнейших консультаций со странами в рамках Конвенции Espoo",

цитирует его издание EADaily.

Пресс-секретарь подчеркнул, что наиболее подходящим вариантом для строительства "Северного потока – 2" является юго-восточный маршрут, а не северо-западный, который был изначально предложен.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач утверждает, что Дания специально затягивает с разрешением по политическим мотивам. По его мнению, Копенгаген может получить счет от инвесторов проекта за простой в работе и убытках.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей