Копенгаген ждет решения от других стран Европы

В энергетическом агентстве Дании пока не знают, когда дадут ответ на вопрос о разрешении строительства "Северного потока – 2" в Балтийском море. Об этом рассказал пресс-секретарь Туре Фалбе-Хансен.

По его словам, датчане в данный момент обсуждают результаты публичных слушаний по газопроводу и изучают заявку "Газпрома".

"Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от возможных дальнейших консультаций со странами в рамках Конвенции Espoo",

– цитирует его издание EADaily.

Пресс-секретарь подчеркнул, что наиболее подходящим вариантом для строительства "Северного потока – 2" является юго-восточный маршрут, а не северо-западный, который был изначально предложен.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач утверждает, что Дания специально затягивает с разрешением по политическим мотивам. По его мнению, Копенгаген может получить счет от инвесторов проекта за простой в работе и убытках.