Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Строительство "Северного потока-2" дорого обойдется россиянам

Россиян заставят заплатить за
Фото: www.globallookpress.com
Трамп и Дуда сделают новый газопровод для РФ никчемным

Активное противодействие строительству "Северного потока-2" на его последних этапах со стороны США и Польши не вызывает удивления, поскольку это в их интересах. И защита украинской ГТС здесь мало что значит. Об этом написал блогер Андрей Нальгин в своем ЖЖ, комментируя последнюю встречу президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды в Нью-Йорке, где те заявили о совместных усилиях по противодействию реализации проекта Nord Stream 2.

"Причем украинский интерес сохранить status quo (и деньги "оккупантов") тут на третьих-пятых, если не на десятых ролях. В дело вступили главные игроки, преследующие куда более важные цели. И вот они начинают выкладывать козыри и повышать ставки", – отметил автор.

По его мнению, Трамп и Дуда в вопросе борьбы за энергетическую безопасность Евросоюза, наконец-то, обо всем договорились "или сговорились, если угодно", признав, что "СП-2" этому угрожает. Однако у Варшавы и Вашингтона далеко идущие планы – американцы хотят развивать сланцевую отрасль, а "поляки рассчитывают на гранты и прочие ништяки, попутно отнимая у украинцев роль форпоста против России". И каждый остается при своих интересах.

Блогер предполагает, что реальных возможностей остановить строительство газопровода мало, но они все-таки существуют. Между тем, даже при не стопроцентном запуске "СП-2", сложившаяся ситуация все равно ударит по его коммерческой составляющей, поскольку окупаемость проекта существенно отдаляется, уверен Нальгин.

Поэтому, подчеркнул блогер, ""Северный поток-2" становится классическим чемоданом без ручки", а Россия окажется вообще в патовой ситуации: отказ от него несет еще большие потери, чем реализация, пусть и не полная. При этом покрывать все издержки и затраты на строительство придется всем российским гражданам – через повышение стоимости газа, налоговые льготы "Газпрому" и так далее, резюмирует автор.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей