Трамп и Дуда сделают новый газопровод для РФ никчемным

Активное противодействие строительству "Северного потока-2" на его последних этапах со стороны США и Польши не вызывает удивления, поскольку это в их интересах. И защита украинской ГТС здесь мало что значит. Об этом написал блогер Андрей Нальгин в своем ЖЖ, комментируя последнюю встречу президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды в Нью-Йорке, где те заявили о совместных усилиях по противодействию реализации проекта Nord Stream 2.

"Причем украинский интерес сохранить status quo (и деньги "оккупантов") тут на третьих-пятых, если не на десятых ролях. В дело вступили главные игроки, преследующие куда более важные цели. И вот они начинают выкладывать козыри и повышать ставки", – отметил автор.

По его мнению, Трамп и Дуда в вопросе борьбы за энергетическую безопасность Евросоюза, наконец-то, обо всем договорились "или сговорились, если угодно", признав, что "СП-2" этому угрожает. Однако у Варшавы и Вашингтона далеко идущие планы – американцы хотят развивать сланцевую отрасль, а "поляки рассчитывают на гранты и прочие ништяки, попутно отнимая у украинцев роль форпоста против России". И каждый остается при своих интересах.

Блогер предполагает, что реальных возможностей остановить строительство газопровода мало, но они все-таки существуют. Между тем, даже при не стопроцентном запуске "СП-2", сложившаяся ситуация все равно ударит по его коммерческой составляющей, поскольку окупаемость проекта существенно отдаляется, уверен Нальгин.

Поэтому, подчеркнул блогер, ""Северный поток-2" становится классическим чемоданом без ручки", а Россия окажется вообще в патовой ситуации: отказ от него несет еще большие потери, чем реализация, пусть и не полная. При этом покрывать все издержки и затраты на строительство придется всем российским гражданам – через повышение стоимости газа, налоговые льготы "Газпрому" и так далее, резюмирует автор.