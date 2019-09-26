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В четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке встретились главы МИД РФ Сергей Лавров и Дании Йеппе Кофод. По версии ряда СМИ, министры, вероятно, обсудили реализацию проекта "Северный поток-2". Диалог руководителей двух дипведомств состоялся в рамках заседания Генассамблеи ООН.
Как сообщает РИА ФАН, перед переговорами Лавров и Кофод поприветствовали друг друга, а затем удалились для беседы за закрытыми дверями.
Тема встречи неизвестна, вероятнее всего, одним из главных вопросов станет строительство "Северного потока-2", отмечает агентство. Напомним, Копенгаген до сих пор отказывается согласовывать прокладку подводного участка, который проходит через территориальные воды Королевства в Балтийском море.
Буквально накануне пресс-секретарь Энергетического агентства Дании
Туре Фалбе-Хансен
сообщил, что датчане все еще обсуждают
результаты
публичных слушаний по газопроводу и изучают заявку "Газпрома".
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