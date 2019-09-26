Ситуацию со строительством газопровода взяли в свои руки министры иностранных дел

В четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке встретились главы МИД РФ Сергей Лавров и Дании Йеппе Кофод. По версии ряда СМИ, министры, вероятно, обсудили реализацию проекта "Северный поток-2". Диалог руководителей двух дипведомств состоялся в рамках заседания Генассамблеи ООН.

Как сообщает РИА ФАН, перед переговорами Лавров и Кофод поприветствовали друг друга, а затем удалились для беседы за закрытыми дверями.

Тема встречи неизвестна, вероятнее всего, одним из главных вопросов станет строительство "Северного потока-2", отмечает агентство. Напомним, Копенгаген до сих пор отказывается согласовывать прокладку подводного участка, который проходит через территориальные воды Королевства в Балтийском море.

Буквально накануне пресс-секретарь Энергетического агентства Дании Туре Фалбе-Хансен сообщил, что датчане все еще обсуждают результаты публичных слушаний по газопроводу и изучают заявку "Газпрома".

