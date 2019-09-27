Поляки добились возможности закупать больше российского газа

Поставки газа из России в Европу по морскому газопроводу "Северному потоку" и его сухопутному продолжению Opal грозило Польше дефицитом топлива, поэтому Варшава сделала все, чтобы развернуть газовые потоки на себя. Это признал глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.

По его словам, из-за сокращения транзита газа через Украину юго-восточные территории Польши могли столкнуться с нехваткой "голубого топлива".

"Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей", – подчеркнул Возняк в интервью Biznes Alert.

Теперь, когда Суд ЕС удовлетворил иск Варшавы и отменил разрешение Европарламента на расширенный доступ "Газпрома" к Opal, Москва вынуждена увеличить поставки через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и, соответственно, Польшу. Так что власти республики спокойны за своих потребителей.

Другое дело, что Варшава поставила под угрозу энергобезопасность остальной Европы. Поскольку ГТС Незалежной находится в столь плачевном состоянии, что авария может произойти в любой момент, и тогда покупатели в ЕС останутся без газа.

"Было множество инспекционных групп, которые приезжали из разных стран Европы, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится ГТС Украины, и все они сходились во мнении, что эта система держится исключительно на героизме украинских газовиков. Поэтому это слишком большие риски для европейской экономики", – пояснил НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

По решению Суда ЕС "Газпром" с середины сентября сократил на 40% поставки по Opal – сухопутному газопроводу, принимающему газ в ФРГ из "Северного потока" и идущему далее на юг до границы с Чехией. Чтобы удовлетворить потребности покупателей, российский поставщик увеличил прокачку по ГТС Украины и газопроводу Nel в Европе.

