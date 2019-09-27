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Плохой сценарий: конкурент "Северного потока-2" доведет Данию до суда

Плохой сценарий: конкурент
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРитуальные пляски: Дания и Украина выработали позицию по "Северному потоку-2"
Вмешательство политиков в дела коммерсантов обернется репутационными потерями Копенгагена

Дании оказалось мало скандала с продажей Гренландии. Теперь она подтвердила свою несамостоятельность, согласившись на прокладку по своей территории газопровода "Балтийская труба" (Baltic Pipe). Копенгаген настолько быстро утвердил маршрут трубы из Норвегии в Польшу, что стало понятно абсолютно всем – трехлетнее молчание по согласованию "Северного потока-2" обусловлено исключительно давлением Вашингтона.

"Для датчан это плохой сценарий. Одно дело, когда им говорят "ничего не делайте, тяните время". А другое, когда приказывают для одного газопровода тянуть время, а для другого – оформить все как можно быстрее. Это должно быть очень неприятно для датчан. Они показывают себя, как несамостоятельное государство",

– прокомментировал "Свободной прессе" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, такое поведение повышает шансы оператора "Северного потока-2" выиграть в суде иск против датского правительства, которое тянет время по выдаче разрешения на строительство. Совсем запретить оно не может, а вот постоянно требовать все новые документы и обсуждать их - сколько угодно. Но инвесторы проекта несут финансовые потери из-за срыва сроков запуска в эксплуатацию "Северного потока-2" и уже готовы идти в суд.

"Все издержки, к примеру, за срыв контрактов на аренду трубоукладчиков, они собираются переложить на Копенгаген. … Если в ближайшее время Дания не выдаст разрешение или откажет в прокладке трубы, "Газпрому" ничего не останется, как судиться", – указывает Юшков.

Впрочем, в Европе верят, что Дания скоро одумается и даст разрешение. По мнению бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, карьера которой пострадала из-за танца с президентом РФ Владимиром Путиным, власти не должны путать политические вопросы с бизнесом.

"Никто не строит газопровод, чтобы позлить других, - подчеркнула Кнайсль. – Думаю, всем следует быть заинтересованными в том, чтобы предпринимательский проект не был чрезмерно политизирован", – передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что главы МИД РФ Сергей Лавров и Дании Йеппе Кофод провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября..

Николай ВИКТОРОВ
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