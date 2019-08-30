Гренландцев призвали подумать над предложением Трампа о покупке острова

Народ поманили большими деньгами

Гренландский парламентарий от партии "Налерак" Пеле Броберг готов услышать, что может предложить президент США Дональд Трамп по теме приобретения целого острова, и призвал общество к дискуссии. Об этом он дал интервью газете Sermitsiaq.

Одновременно политик, как и практически все остальные островитяне, отвергает планы именно покупки региона и рассматривает их как признак колониального мышления. Однако депутат обратил внимание на другую часть заявления Трампа, а именно на готовность взять на себя субсидию Гренландии.

"Соединенные Штаты готовы поддерживать нашу экономику, начиная с четырех миллиардов в год. Это означает, что люди сейчас впервые стоят на перепутье. В настоящее время существует реальная альтернатива датским субсидия" – сказал Броберг.

Он прекрасно понимает, что такая возможность проистекает не из желания помочь гренландцам, а из явных интересов Штатов, пишет издание. Речь идет, конечно, о геостратегической позиции автономной территории Дании, чем островитяне должны воспользоваться в ходе прямых переговоров с Вашингтоном.

Депутат считает, что независимая Гренландия может получить две выгоды из этой ситуации: с одной стороны, военную защиту США, с другой – финансовые средства.

И американцы фактически будут защищать Гренландию, а не Данию. А когда островитяне получат полную независимость, они смогут поддержать их четырьмя миллиардами, чтобы иметь возможность управлять своими базами в регионе, строит планы депутат.

"Безусловно, будут какие-то требования. Например, мы знаем, что в ключевых областях, они не хотят участия Китая в Гренландии. Однако любые переговоры должны это показать. Но сначала мы должны обсудить, чего хочет народ", – подчеркнул он.

При этом он не видит "болевого порога" для себя в том, насколько готов терпеть американское влияние.

"У меня нет болевого порога. Для меня это вопрос видения реальности глазами и осознания того, что уже США принимают решения. На самом деле США могут делать все, что хотят, и мы видели, что Дания не может защитить нас от этого", – констатировал Броберг.

Еще более оригинально он прокомментировал утверждение журналиста, что взяв $4 млрд, Гренландия просто заменит зависимость от Дании полностью аналогичной зависимостью от Соединенных Штатов.

"Я не вижу, что Дания лучше для нас, чем США. Конечно, независимая Гренландия будет зависеть от других стран, так устроен сегодня мир. Но разница будет в том, что мы контролируем свою собственную страну и можем проводить собственную внешнюю политику", – заявил парламентарий.

По его мнению, ключевой вопрос, который Гренландия должна решить на прямых переговорах с Вашингтоном, "готовы ли США помочь нам освободиться от Дании".

Напомним, в администрации президента США обсуждали возможность включения Гренландии в состав Штатов. Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке острова. Даже стала известна цена вопроса – $600 млн ежегодно, правда, не уточнялось, до какого периода. Также сообщалось, что в Датском Королевстве вполне готовы поторговаться с американцами.

