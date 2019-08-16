Трамп раздумывает купить Гренландию

Президент США не раз обсуждал со своими советниками этот вопрос

Американские журналисты выяснили, что Дональд Трамп всерьез думает над тем, чтобы приобрести у Дании самый большой в мире остров – Гренландию. Глава Белого дома, как говорится в статье Wall Street Journal, с интересом слушал своих советников, обсуждающих ресурсы острова, его геополитическое значение и, поможет ли эта покупка расширить американские возможности по присутствию страны в Арктике.

Президент США также дал поручение юристконсульту Белого дома сделать правовую экспертизу проекта, подчеркивает издание "Царьград". Как отмечают авторы материала, некоторые приближенные Трампа согласны с его идеей, считая, что это экономически целесообразно, другие полагают, что лидер американцев нашел очередное "мимолетный каприз", которое ни к чему не приведет.

Впрочем, журналисты подчеркнули, что неизвестно, серьезно ли Трамп относится к этой затее.

При этом США и раньше хотели купить Гренландию. Президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны, напоминает телеканал "360", пытался приобрести у Дании остров за 100 млн долларов, но ему отказали.