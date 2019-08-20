Дания назвала условие продажи Гренландии

Остров может отойти США

Однозначный отказ Дании относительно продажи Гренландии оказался не столь категоричным. Она все же решила поторговаться с американским лидером Дональдом Трампом.

В Королевстве сочли за комплимент его предложение и намекнули, что все может быть. Остров может отправиться под крыло США, но при одном условии: этого должны пожелать местные жители, – отметила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара.

"Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу", – цитирует ее Newsweek.

По словам королевских особ, они хотят видеть народ Гренландии в хорошем расположении духа. Если их осчастливит американской гражданство, то так тому и быть, заявил сын принцессы, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

"Что бы они ни решили, их нужно поддержать", – пояснил он.

В России к покорным высказываниям королевской семьи отнеслись с юмором.

"А если жители решат присоединиться к России, их тоже поддержат?А ещё Трампу понравилась королева Маргретте II – продадите?", "А что скажет Тень отца Гамлета?", "Не ладно что то в датском королевстве", – отреагировали на шокирующее известие читатели издания "ВЗГЛЯД" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).



Напомним, на прошлой неделе Трамп начал всерьез присматриваться к Гренландии. Однако ему предложили альтернативу.