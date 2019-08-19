Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трампу предложили замену Гренландии

Трампу предложили замену Гренландии
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Лидеру Белого дома напомнили про другие привлекательные земли Европы

Если президент США Дональд Трамп не сможет провернуть план по покупке Гренландии, ему стоит обратить внимание на другие острова в Европе. Например, на Сицилию. По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine, для Америки это был бы "беспроигрышный вариант".

Издание напоминает, что в середине прошлого века часть сицилийцев сами хотели стать американцами:

"После Второй мировой войны на острове зародилось сепаратистское движение, которое боролось за вступление в состав США. Его рупором стал бандит Сальваторе Джулиане, и под его руководством некоторые сицилийцы хотели тогда стать 49 штатом", цитирует статью ИноТВ.

Фото: www.globallookpress.com

Сейчас у США есть на Сицилии военная база. Но если остров станет американским, всю его территорию можно использовать в качестве авианосца.

Плюсы будут и для Италии. Во-первых, появятся деньги для оплаты внешнего долга. Во-вторых, проблема мигрантов ляжет на новые власти острова.

"Трамп получил бы контроль над Лампедузой и смог бы продемонстрировать европейцам, как надо подходить к решению проблемы с беженцами", – считает автор статьи.

Ранее стало известно, что Трамп поручил юристам изучить возможность покупки принадлежащего Дании острова Гренландия. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Экс-депутат Рады раскрыл ужасающие преступления ВСУ в Донбассе

Солдаты Украины издеваются над собственными гражданами

Британцы нашли доказательства участия России в войне на Украине

На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей