Трампу предложили замену Гренландии

Лидеру Белого дома напомнили про другие привлекательные земли Европы

Если президент США Дональд Трамп не сможет провернуть план по покупке Гренландии, ему стоит обратить внимание на другие острова в Европе. Например, на Сицилию. По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine, для Америки это был бы "беспроигрышный вариант".

Издание напоминает, что в середине прошлого века часть сицилийцев сами хотели стать американцами:

"После Второй мировой войны на острове зародилось сепаратистское движение, которое боролось за вступление в состав США. Его рупором стал бандит Сальваторе Джулиане, и под его руководством некоторые сицилийцы хотели тогда стать 49 штатом", – цитирует статью ИноТВ.

Сейчас у США есть на Сицилии военная база. Но если остров станет американским, всю его территорию можно использовать в качестве авианосца.

Плюсы будут и для Италии. Во-первых, появятся деньги для оплаты внешнего долга. Во-вторых, проблема мигрантов ляжет на новые власти острова.

"Трамп получил бы контроль над Лампедузой и смог бы продемонстрировать европейцам, как надо подходить к решению проблемы с беженцами", – считает автор статьи.

Ранее стало известно, что Трамп поручил юристам изучить возможность покупки принадлежащего Дании острова Гренландия.

