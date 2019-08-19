Трампу предложили замену Гренландии

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Если президент США Дональд Трамп не сможет провернуть план по покупке Гренландии, ему стоит обратить внимание на другие острова в Европе. Например, на Сицилию. По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine, для Америки это был бы "беспроигрышный вариант".
Издание напоминает, что в середине прошлого века часть сицилийцев сами хотели стать американцами:
"После Второй мировой войны на острове зародилось сепаратистское движение, которое боролось за вступление в состав США. Его рупором стал бандит Сальваторе Джулиане, и под его руководством некоторые сицилийцы хотели тогда стать 49 штатом", – цитирует статью ИноТВ.
Сейчас у США есть на Сицилии военная база. Но если остров станет американским, всю его территорию можно использовать в качестве авианосца.
Плюсы будут и для Италии. Во-первых, появятся деньги для оплаты внешнего долга. Во-вторых, проблема мигрантов ляжет на новые власти острова.
"Трамп получил бы контроль над Лампедузой и смог бы продемонстрировать европейцам, как надо подходить к решению проблемы с беженцами", – считает автор статьи.
Ранее стало известно, что Трамп поручил юристам изучить
возможность покупки принадлежащего Дании острова Гренландия.
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