Секретная база американцев успешно конкурирует с "Трехлистником"

The Defense News опубликовало любопытный репортаж о работе 12-й эскадрильи космического предупреждения в Гренландии. Именно эти военнослужащие ВВС США отслеживают запуски российских баллистических ракет, как космических, так и межконтинентальных.

Когда 5 июля на аэродроме "Восточном" взорвалась ракета "Союз" с 33 спутниками, на расстоянии 5600 км от места ЧП специалисты авиабазы Туле отправляли отчеты в режиме реального времени в Комбинированный космический оперативный центр (CSpOC) в Ванденбурге (Калифорния, США).

Туле – самая северная военная база США. До Северного полюса от нее всего полторы тысячи километров. Ее строили для отражения советского ядерного удара через Арктику. В Штатах она "прославилась благодаря" печальному инциденту. В 1968 году на ней разбился В-52 с термоядерной бомбой, что привело к заражению обширной территории. Сейчас, в связи с милитаризацией Туле вновь приобрела актуальность и вовсю следит за российскими запусками. База является частью разрабатываемой в США системы противоракетной обороны, которая очень беспокоит российское командование.

Главный козырь Туле – радар AN/FPS-132. По словам майора Джейсона Баллока, запуск российской ракеты был использован для проверки радара.

"Мы взяли открытые данные о количестве спутников, полезной нагрузке, а затем смоделировали на компьютере ситуацию, когда эта ракета направляется на США", – рассказал военный.

По его словам, это делалось для того, чтобы настроить радар таким образом, чтобы он мог отслеживать траекторию других российских ракет.

Охват AN/FPS-132 – 240 градусов, поэтому он захватывает не только воздушное пространство над Северным Ледовитым океаном, но и северный берег России. Радар засекает не только пуски ракет, но и спутники на низкой околоземной орбите.

Летчики на базе живут в "спартанских" условиях. Летом здесь на заходит солнце, а зимой ночь длится несколько месяцев. Автомобили, оборудование и генератор 60-х годов работает на авиатопливе JP-8. Единственная взлетно-посадочная полоса требует ремонта.



The Defense News неслучайно поднимают тему Туле. В Гренландии также находится порт, который могут использовать ВМС США. Активность России и интерес Китая к Арктике подталкивает Пентагон инвестировать в американский Север.