Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику

Москва засекретила большой квадрат учений

Россия отказала норвежской круизной компании Hurtigruten на право прохода ее корабля через территориальные воды РФ. Моряки объяснили это тем, что через две недели в этом регионе стартуют военные учения. Отказ уже прокомментировал журнал Forbes, который назвал происходящее "очень удивительным".

Сообщается, что экспедиционный корабль MS Spitsbergen должен был отправиться из Тромсе в Мурманск, а затем пройти около архипелага Земля Францы-Иосифа, где сейчас расположены военные базы, включая "Трехлистник".

По словам директора компании Анне Марит Бернфлатен, они сотрудничали с русскими много лет, и тем удивительнее кажется запрет. Теперь Hurtigruten должна вернуть каждому пассажиру около $6,2 тыс. Как известно, арктические круизы одни и самых дорогих.



Северный флот только несколько дней назад провел учения в Арктике, в которых участвовали большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков", "Кондопога" и "Александр Отраковский". Морпехи отрабатывали высадку на полуостров Таймыр, а также удержание плацдарма.

В сентябре начнутся большие учения "Центр-2019". В ходе одного из эпизодов произойдет самая масштабная высадка воздушного десанта почти за 40 лет. В частности, парашютисты должны приземлиться на на арктических островах и на архипелаге Новая Земля. В Норвегии уже выразили беспокойство по этому поводу, так как маневры пройдет недалеко от побережья провинций Нордланд и Тромсе.

Кроме того, по данным западных СМИ, в районе Новой Земли проходили испытания ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник". Также 8 августа на морской платформе в Белом море произошел взрыв с последующим радиоактивным выбросом, позже остановка нормализовалась.

За последние несколько лет отношения с Норвегией у России стали напряженнее, так как Москва стала активнее строить и восстанавливать военные базы, а Осло еще теснее сотрудничать с США. Норвежцы уже заявляли о сбоях сигнала GPS, в которых якобы виноваты российские военные, а также утверждали, что бомбардировщики Су-24 отрабатывали бомбардировку Варде.