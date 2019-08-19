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Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику

Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Фото: commons.wikimedia.org/IsalovAuk (CC BY-SA 4.0)
Москва засекретила большой квадрат учений

Россия отказала норвежской круизной компании Hurtigruten на право прохода ее корабля через территориальные воды РФ. Моряки объяснили это тем, что через две недели в этом регионе стартуют военные учения. Отказ уже прокомментировал журнал Forbes, который назвал происходящее "очень удивительным".

Сообщается, что экспедиционный корабль MS Spitsbergen должен был отправиться из Тромсе в Мурманск, а затем пройти около архипелага Земля Францы-Иосифа, где сейчас расположены военные базы, включая "Трехлистник".

Фото: www.globallookpress.comПо словам директора компании Анне Марит Бернфлатен, они сотрудничали с русскими много лет, и тем удивительнее кажется запрет. Теперь Hurtigruten должна вернуть каждому пассажиру около $6,2 тыс. Как известно, арктические круизы одни и самых дорогих.

Северный флот только несколько дней назад провел учения в Арктике, в которых участвовали большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков", "Кондопога" и "Александр Отраковский". Морпехи отрабатывали высадку на полуостров Таймыр, а также удержание плацдарма.

В сентябре начнутся большие учения "Центр-2019". В ходе одного из эпизодов произойдет самая масштабная высадка воздушного десанта почти за 40 лет. В частности, парашютисты должны приземлиться на на арктических островах и на архипелаге Новая Земля. В Норвегии уже выразили беспокойство по этому поводу, так как маневры пройдет недалеко от побережья провинций Нордланд и Тромсе. 

Кроме того, по данным западных СМИ, в районе Новой Земли проходили испытания ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник". Также 8 августа на морской платформе в Белом море произошел взрыв с последующим радиоактивным выбросом, позже остановка нормализовалась.

За последние несколько лет отношения с Норвегией у России стали напряженнее, так как Москва стала активнее строить и восстанавливать военные базы, а Осло еще теснее сотрудничать с США. Норвежцы уже заявляли о сбоях сигнала GPS, в которых якобы виноваты российские военные, а также утверждали, что бомбардировщики Су-24 отрабатывали бомбардировку Варде.

Александр ИЛЬИН
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