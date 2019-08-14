В Белом море взорвалась "ядерная батарейка"

Испытания связывают с российской космической программой

Американское издание The Defense News представило свои версии произошедшего в Архангельской области. Согласно полученным из космоса снимкам, взрыв произошел примерно в 7 км от берега на морской платформе, которая была сильно повреждена. На берегу, на полигоне Ненокса, предположительно находилась пусковая установка "Буревестника" (SSC-X-9).

На некотором отдалении был теплоход "Серебрянка", принадлежащий "Росатомфлоту". На нем можно перевозить ядерное топливо или отходы. А недалеко от платформы – еще три неопознанных судна.

Судя по фото, считает эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис, полигон специально был изменен таким образом, чтобы обстановка была, как на Новой Земле, где, по данным американской разведки, проходили испытания "Буревестника".

По мнению The Defense News, теперь программа новой ракеты обречена на провал. Реальная же цель этого проекта якобы заключалась лишь в давлении на США, чтобы ограничить амбиции Вашингтона по противоракетной обороне. Ведь ракета неограниченного радиуса действия по сути является неуязвимой для средств ПРО, так как может постоянно маневрировать и уходить от удара.

Но эта версия совершенно не вяжется с официальными. Ранее руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Вячеслав Соловьев заявил, что в Белом море испытывали так называемую "ядерную батарейку". Это малогабаритный источник энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов. В прошлом году похожее устройство испытали ученые США.



Издание The Moscow Times и вовсе полагает, что испытания связаны с российской космической программой. С 1960-х гг. радиоизотопные системы используются в этих целях. В NASA похожий проект называется Kilopower, и его планируется применять в межпланетных миссиях.

Конкретно в этой аварии, по мнению автора The Moscow Times, мог взорваться небольшой реактор, использующий уран-235 и двигатель Штирлинга для преобразования тепла в электричество. В Белом море ученые могли проверять действие вибрации двигателя на систему, влияние радиации, и в ответственный момент, видимо, что-то пошло не так. Что касается самой ракеты "Буревестник", то в газете вообще сомневаются, что она существует.