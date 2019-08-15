На Западе признали главное преимущество "Посейдона"

Однако есть у "царь-торпеды" и серьезный недостаток

Самое реально преимущество российской "царь-торпеды" с термоядерным зарядом "Посейдон" – большая глубина погружения. Аппарат будет крайне трудно перехватить на глубине более 800 метров, так как американские подлодки не погружаются так глубоко.

Что касается скорости в 100 узлов, то скорее всего это преувеличение. Как пишет The National Interest, ссылаясь на западных экспертов, более вероятными представляются 56-70 узлов. На такой скорости аппарат будет производить немалый шум, однако на такой глубине "Посейдон" все равно будет очень трудно перехватить.

По мнению военного эксперта Майкла Кофмана, Россия разработала "Посейдон" для так называемого "третьего удара", чтобы гарантировано атаковать США. Москва опасается, что новая американская программа ПРО поставит под сомнение эффективность ядерного удара России. По этой же причине был создан "Авангард", правда, о нем известно еще меньше, чем о "Посейдоне".

"Царь-торпеда" неизбежно потребует от США серьезных инвестиций. Необходимы новые датчики, системы наблюдения, сверхлегкие антиторпеды, более продвинутые гидролокаторы. Таким образом, Россия втягивает Америку в новую подводную гонку, сделав первый ход.



Наибольшее сомнение у западных военных аналитиков вызывает автономность работы "Посейдона", так как это очень важный аспект. Как долго сможет "царь-торпеда", выпущенная с подлодки специального назначения, уверенно идти к своей цели и реагировать на различные нештатные ситуации, которые могут случиться? Далеко не факт, что с ней будет постоянно поддерживаться связь. Считается, то в носу у российского аппарата встроен активный гидролокатор, который сам составляет карту морского дна.