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В Крым прислали "воздушных охотников"

В Крым прислали
Фото: mil.ru
Российские военные перенимают американский опыт

Россия продолжает усиливать черноморскую военную группировку. Как написала накануне газета "Известия", ссылаясь на источник в Главном штабе ВМФ, 318-й смешанный авиаполк усилят эскадрильей беспилотников "Форпост".

Таким образом, под Севастополем будут действовать БПЛА, способные наводить на цели как корабли с "Калибрами", так и береговые ракетные комплексы "Бастион". Такая практика давно применяется в западных странах, а в России аналогичная эскадрилья есть на Камчатке.

"Форпост", представляющий собой российскую версию израильского IAI Searcher, неплохо зарекомендовал себя на службе, в том числе в Сирии.

БПЛА действует в радиусе 250 км от оператора, а благодаря потолку порядка 5 тыс. метров, его не так просто засечь с корабля.

Александр ИЛЬИН
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