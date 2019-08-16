Парят рядом: военные показали полет "Охотника" с истребителем

В первое видео попало далеко не все

Минобороны опубликовало расширенное видео полета тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник". На нем видно, что БПЛА полетал на испытаниях с истребителем типа "Фланкер", что подтверждает теорию о будущей совместной работе этих машин. Предположительно, С-70 будет действовать в паре с Су-57.

Полет показан с разных ракурсов, подробно запечатлен заход на посадку, который БПЛА совершал вместе с истребителем. В воздухе БПЛА, действительно, сильно напоминает В-2, хотя на Западе его уже сравнили со снятым с вооружения F-117 и рядом беспилотников.

Сообщается, что "Охотник" практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а аппаратура оптико-электронной и радиотехнической разведки делает его незаменимым для ведения разведки на большом удалении от аэродромов базирования.