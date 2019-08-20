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Как бомбардировщик: военные показали первый полет "Альтиус-У"

Как бомбардировщик: военные показали первый полет
Кадр youtube.com
Это тот самый беспилотник, в ходе создания которого якобы украли миллиард

Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотник "Альтиус-У" вслед за нашумевшим роликом с "Охотником".

Судя по всему, это тот самый "Альтаир", разработку которого забрали у ОКБ имени М.П. Симонова осенью прошлого года и передали "Уральскому заводу гражданской авиации".

Тогда в деле фигурировало мошенничество и нецелевое расходование на сумму более миллиарда рублей, но обвинение никому так и не было предъявлено.

В любом случае, беспилотник, в конце концов, полетел. Он очень напоминает аппарат, который уже показывал телеканал "Звезда" в одной из передач.

Сообщается, что полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме. БПЛА взлетел с одного из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно.


"Альтиус-У" принадлежит к классу средне высотных аппаратов большой продолжительности полета. В воздухе он может провести более суток. Массса БПЛА – 6 тонн. По "Альтаиру" были данные 5 тонн, планировалась и тяжелая версия "Альтиус-О" с массой более 7,5 тонн. Предполагалось, что этот БПЛА будет брать до тонны вооружений на внешней подвеске.

Что касается "Альтиус-У", то его будут использовать для оптической, радиотехнической и радиолокационной разведки. А по данным телеканала "Звезда", в нем применяется спутниковый канал управления, поэтому радиус БПЛА ограничивается лишь возможностями двигателей.

Александр ИЛЬИН
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