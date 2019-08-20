Запад: Россию ждут новые ядерные взрывы

В погоне за паритетом с США русские не обращают внимание на опасность

Россию ждут новые ядерные взрывы на испытаниях оружия Судного дня, потому что амбиции Москвы слишком велики, а военная инфраструктура устарела.

Примерно к этому сводится суть статьи американского издания Business Insider. Его журналисты, как и большинство западных экспертов склоняются к тому, что в Архангельской области взорвался двигатель крылатой ракеты 9М730 "Буревестник".

По мнению эксперта по России Джеффри Эдмонса, который раньше был аналитиком ЦРУ и входил в состав Национального совета безопасности США, Москва продвигает устаревшие проекты, которые были начаты еще при СССР, чтобы достичь паритета с Соединенными Штатами. Однако нужно учитывать возраст оборудования и инфраструктуры. Это делается не всегда – русские "подталкивают" свой флот и военных, пренебрегая безопасностью. Здесь Эдмонс, по всей видимости, намекает на гибель офицеров-подводников, которые, вероятно, ценой своих жизней предотвратили ядерную аварию.

После того, как ЧП в Белом море унесло жизни пяти ученых, в Москве констатировали, что к сожалению, несчастные случаи бывают. А глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что продолжить работу над проектом – лучшее, что можно сделать, дабы почтить память погибших.

Но что именно произошло в Белом море – до сих пор достоверно неизвестно. По официальной версии, взорвался двигатель, но в Минобороны не раскрывают, для чего он предназначался. Газетчикам и экспертам остается лишь гадать, связано ли это с военной программой или космической. Запад уверен, что это "Буревестник", но по официальной российской версии ракета успешно прошла испытания и в ближайшие годы поступит на вооружение. Молчание Минобороны лишь плодит бесконечные домыслы и слухи, вроде радиации на российском Севере.

Масла в огонь добавили сообщения об отключении станций мониторинга ядерных испытаний в России, о чем забили тревогу в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). По мнению Запада, их отключили специально, чтобы скрыть информацию об испытаниях, так как данные о выбросах в том же Белом море могли указать на оружие, которое там испытывалось.



Как считает директор Евразийской программы нераспространения вооружений в Центре Джеймс Мартин Джеффри Льюис, новая гонка вооружений, которую Россия и США начали из-за "какой-то странной ностальгии", принесет России угрозу новых ядерных аварий, вроде той, которая произошла на полигоне Неноксы.

В свою очередь США тоже "выпустили джинна из бутылки" и недавно продемонстрировали свою ракету, нарушающую ДРСМД.