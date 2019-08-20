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Военная тайна: станции ядерного мониторинга в РФ отключили специально

Военная тайна: станции ядерного мониторинга в РФ отключили специально
Фото: "Утро"
Запад пугает людей сообщениями о высоком уровне радиации в Северодвинске

Станции мониторинга ядерных испытаний в России не могли выйти из строя из-за взрыва ракеты на полигоне. Об этом заявил глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов.

Ранее в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявили, что получают данные с российских мониторинговых станций с перебоями. В частности, с Чукотки и Алтайского края последние показания пришли 13 августа, а 8 августа якобы были зафиксированы сбои на станциях в Дубне и Кирове. По мнению секретаря ОДВЗЯИ, это связано с ЧП под Северодвинском 8 августа.

"Даже когда проводились подземные и иные испытания ядерного оружия, фиксирующие станции работали нормально и никогда не выходили из строя, опроверг подозрения ОДВЗЯИ Мясоедов. – Так что того, что может станция выйти из строя из-за того, что произошло это событие, просто не может быть", – приводит слова эксперта НСН.

Фото: www.globallookpress.com

Но это не означает, что станции не отключили специально. По мнению главреда экологического бюллетеня "Дом природы" Андрея Фролова, в России вполне могли принять решение временно прекратить передачу данных со станций, которые включены в международную систему обмена информацией и могут раскрыть иностранным специалистам секретные подробности.

"Поэтому тут можно говорить не о закрытии сведений о радиационной безопасности, а о сокрытии данных о том, какой взрыв там произошел и какие именно материалы были выброшены, что может указать на то оружие, которое там испытывали", - пояснил эксперт URA.RU.

Что касается повышенного уровня радиации, на чем, в частности, настаивает Greenpeace, то объективные данные контроля были озвучены Росгидрометом, напоминает "Царьград". Скачок был, но сейчас все в норме.

Накануне, будучи на встрече с французским коллегой, президент РФ Владимир Путин еще раз подчеркнул, что никакого повышения радиационного фона после взрыва в Северодвинске нет, людям ничего не угрожает, передает телеканал"360". Западу просто выгодно раздувать панику. 

Трагедия произошла 8 августа во время испытания военной ракеты на морской платформе в Архангельской области. Погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Николай ВИКТОРОВ
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