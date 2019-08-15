Норвежцы нашли радиоактивный йод недалеко от места взрыва в Белом море

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Норвежский ядерный регулятор (Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority) сообщил, что на севере страны обнаружен радиоактивный йод. Образец был взят мониторинговой службой в период с 9 по 12 августа, когда в в Архангельской области произошло ЧП с выбросом радиации.
Впрочем норвежцы уверяют, что уровень йода-131 незначительный и не представляет опасности для человека и окружающей среды. Такая доза радиоактивного йода могла быть вызвана производством медикаментов, однако возможно, это связано со взрывом в Белом море.
Причины ЧП и возможный уровень опасности до сих пор неясен. По данным западных СМИ, взорвался двигатель крылатой ракеты с атомной установкой "Буревестник", в России больше склоняются к тому, что инцидент связан с космической программой или какой-то другой ракетой.
В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной
США мечтают превратить "нормандскую четверку" в "пятерку"