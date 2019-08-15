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Норвежцы нашли радиоактивный йод недалеко от места взрыва в Белом море

Норвежцы нашли радиоактивный йод недалеко от места взрыва в Белом море
Фото: flickr.com/iaea_imagebank
Европейцы продолжают подробно следить за ситуацией

Норвежский ядерный регулятор (Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority) сообщил, что на севере страны обнаружен радиоактивный йод. Образец был взят мониторинговой службой в период с 9 по 12 августа, когда в в Архангельской области произошло ЧП с выбросом радиации.

Впрочем норвежцы уверяют, что уровень йода-131 незначительный и не представляет опасности для человека и окружающей среды. Такая доза радиоактивного йода могла быть вызвана производством медикаментов, однако возможно, это связано со взрывом в Белом море.

Причины ЧП и возможный уровень опасности до сих пор неясен. По данным западных СМИ, взорвался двигатель крылатой ракеты с атомной установкой "Буревестник", в России больше склоняются к тому, что инцидент связан с космической программой или какой-то другой ракетой.

Александр ИЛЬИН
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