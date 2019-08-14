США угрожают выйти из СНВ-III из-за взрыва на Севере

Это не "Буревестник": американцы разглядели еще более опасную ракету

В Вашингтоне считают, что инцидент в Архангельской области, который унес жизни пяти ученых, связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа.

Ичточник на условиях анонимности заявил, что в белом Доме пока не готовы сказать, был ли это ядерный взрыв, однако считают, что в нем присутствовали радиоактивные элементы.

Теперь в США ставят вопрос, нужно ли продлевать договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, действие которого оканчивается 5 февраля 2021 года.