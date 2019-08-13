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Уровень радиации в Северодвинске после взрыва многократно подскочил

Радиация в Северодвинске после взрыва зашкаливала
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Росгидромет раскрыл данные мониторинга

Уровень радиации в Северодвинске 8 августа был превышен в 4 – 16 раз. Об этом сообщило Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На 12.00 часов мск 8 августа 2019 г. Архангельской территориальной системой АСКРО в 6-ти из 8-ми пунктов г.Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы – ред.) для данной территории",отмечает ведомство.

Обычно показатели Северодвинска держатся на уровне 0,11 мкЗв/ч. Но после взрыва на военном испытательном полигоне в Белом море радиационный фон, по данным ряда приборов, достигал до 0,44 мкЗв/ч в 12.30 мск и 0,29 мкЗв/ч. в 13.00 мск.

Но уже к 14.30 мск показатели пришли почти в норму – измерительные приборы фиксировали излучение от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

Трагедия произошла во время испытания ракеты на морской платформе в Архангельской области. Погибли пять человек, еще трое находятся в госпитале. 

Николай ВИКТОРОВ
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