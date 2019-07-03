Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Взрыва не было: Минобороны раскрыло новые детали трагедии в Североморске

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Установлены личности погибших Героев России

В Министерстве обороны России внесли ясность в ЧП с подлодкой в Баренцевом море. По сообщению ведомства, никакого взрыва на глубоководном аппарате не было. При этом норвежское агенство, несмотря на соответствующие заметки в СМИ, Минобороны не информировало. 

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось",

цитирует заявление оборонного ведомства "Российская газета".

В министерстве отметили, что благодаря своей самоотверженности личный состав подлодки справился с огнем. Однако трагедии избежать не удалось. Продуктами горения отравились 14 человек, половина из которых капитаны первого ранга. Погибли также двое Героев России. Их личности установлены, передаетTelegram-канал Baza. Они служили в составе воинской части Петергофа.

"Большой потерей для флота и вообще для армии" назвал случившееся президент РФ Владимир Путин, который накануне принес соболезнования семьям погибших моряков и распорядился об оказании помощи родным и близким. 

Трагедия в Североморске произошла еще 1 июня, однако стало известно о ней лишь день спустя, напоминает НСН. В Минобороны уверяли, что подлодка загорелась во время проведения батиметрических измерений.

Вместе с Североморском скорбит весь Черноморский флот, передает "МИР24". Монумент Мурманска в Севастополе заложен цветами. Моряки и ветераны почтили память погибших на Аллее славы. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей