Взрыва не было: Минобороны раскрыло новые детали трагедии в Североморске

Установлены личности погибших Героев России

В Министерстве обороны России внесли ясность в ЧП с подлодкой в Баренцевом море. По сообщению ведомства, никакого взрыва на глубоководном аппарате не было. При этом норвежское агенство, несмотря на соответствующие заметки в СМИ, Минобороны не информировало.

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось",

– цитирует заявление оборонного ведомства "Российская газета".

В министерстве отметили, что благодаря своей самоотверженности личный состав подлодки справился с огнем. Однако трагедии избежать не удалось. Продуктами горения отравились 14 человек, половина из которых капитаны первого ранга. Погибли также двое Героев России. Их личности установлены, передаетTelegram-канал Baza. Они служили в составе воинской части Петергофа.

"Большой потерей для флота и вообще для армии" назвал случившееся президент РФ Владимир Путин, который накануне принес соболезнования семьям погибших моряков и распорядился об оказании помощи родным и близким.



Трагедия в Североморске произошла еще 1 июня, однако стало известно о ней лишь день спустя, напоминает НСН. В Минобороны уверяли, что подлодка загорелась во время проведения батиметрических измерений.

Вместе с Североморском скорбит весь Черноморский флот, передает "МИР24". Монумент Мурманска в Севастополе заложен цветами. Моряки и ветераны почтили память погибших на Аллее славы.