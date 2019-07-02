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Путин на экстренном совещании по трагедии в Североморске не сдержал эмоций

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский лидер отправил за докладом по ЧП с подлодкой главу Минобороны

Президент России Владимир Путин заявил, что моряки с подводного судна, на котором случился накануне пожар, высокопрофессиональные военнослужащие. Об этом он сказал во время экстренного совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Это не обычное судно, это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших – семь капитаны I ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота и вообще для армии", – сказал президент.

Путин принес соболезнования семьям погибших моряков и распорядился оказать всяческую помощь и поддержку родственникам.


"Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии", – обратился глава государства к Шойгу.

"Прошу вас по возвращению доложить мне лично", – цитирует ТАСС президента.

Напомним, о трагедии на российском корабле стало известно сегодня. Из скупой информации Минобороны известно лишь о пожаре на каком-то научно-исследовательском глубоководном аппарате, где произошел пожар, в результате чего от продуктов горения погибли 14 подводников. Между тем, так до сих пор и неясно, что же это было за судно. В Сети полагают, что беда случилась на весьма засекреченной атомной подлодке проекта 10831 АС-12 "Лошарик".

Однако, как пишет Reuters, якобы власти РФ уведомили норвежских коллег о том, что на борту нашего судна взорвался газ.

"Мы провели проверки, мы не наблюдаем слишком высоких уровней радиации в районе (имеется в виду Баренцево море – ред.)", – сообщил агентству директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пер Странд.

Елена УСОВА
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