Подводники погибли из-за пожара

Трагедия случилась накануне, 1 июля.

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости. ЧП произошло в российских территориальных водах.

Подводники отравились продуктами горения, говорится в сообщении.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован",

– цитирует агенство военное ведомство. Аппарат сейчас на базе "Североморск".



Как стало известно, расследованием смерти моряков руководит главнокомандующий ВМФ.