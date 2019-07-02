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Трагедия случилась накануне, 1 июля.
В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости. ЧП произошло в российских территориальных водах.
Подводники отравились продуктами горения, говорится в сообщении.
"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован",
– цитирует агенство военное ведомство. Аппарат сейчас на базе "Североморск".
Как стало известно, расследованием смерти моряков руководит главнокомандующий ВМФ.
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