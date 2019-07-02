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Стало известно о смерти 14 российских моряков

Фото: www.globallookpress.com
Подводники погибли из-за пожара

Трагедия случилась накануне, 1 июля.

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости. ЧП произошло в российских территориальных водах.

Подводники отравились продуктами горения, говорится в сообщении.

 "Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован",

– цитирует агенство военное ведомство. Аппарат сейчас на базе "Североморск".

Как стало известно, расследованием смерти моряков руководит главнокомандующий ВМФ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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