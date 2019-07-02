Смертельный пожар случился на атомной подлодке РФ: в Сети забили тревогу

Интернет заполнился домыслами и слухами

Пока Минобороны скупо информирует о трагедии, произошедшей накануне с отечественной то ли подлодкой, то ли спускаемым аппаратом этой субмарины, когда во время пожара продуктами горения насмерть отравились 14 моряков, Сеть заполнилась своими сообщениями.

"Пострадавшие в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море доставлены в военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в городе Североморске. Туда же доставлены тела погибших моряков-подводников", – пишет Telegram-канал Baza.

Источник портала уточнил, что в больницу привезли 4-5 выживших во время ЧП военнослужащих, у которых "диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия".

В свою очередь, собеседник РБК в военных кругах рассказал, что трагедия произошла 1 июля "около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как "Лошарик", погиб штатный экипаж этого спускаемого аппарата".

Поскольку пока неизвестно, где же случился пожар, можно лишь дать справку о самой субмарине. Она была спущена на воду в 2003 г. Аналитики Пентагона называют подлодку "диверсионным аппаратом", способным разрушать кабельные связи и, соответственно, работу Интернета.

Глубоководная станция проекта 10831 АС-12 "Лошарик", получила свое название из-за ее конструкции, состоящей из нескольких соединенных между собой титановых сфер, ну и в честь мультипликационного героя. "За счет этого "Лошарик" может погружаться на глубину до 6 тыс метров. Он способен развивать под водой скорость до 30 узлов и им управляет экипаж из 25 офицеров", – такие данные у "Раньше всех. Ну почти".

Именно технологические задачи подлодки данного типа заставляют сомневаться в сообщении российского военного ведомства, утверждавшего о задачах судна.

"Если это АС-34, то о каком "изучении придонного пространства и дна Мирового океана" может идти речь? Они тренируются только искать и спасать подлодки, торпеды и прочие объекты ВМФ. А если это суперсекретный АС-12 (Лошарик) – так это атомная глубоководная подводная лодка (согласно официально российской военно-морской классификации – атомная глубоководная станция). И тогда речь вообще о другом уровне возможной (предотвращенной) катастрофы", – сомневается канал "Темы. Главное".

Также пользователей заинтересовала информация издания "Североморск Life", выданная в свет за пять часов до заявления Минобороны. В ней говорилось "о неизвестном происшествии на подлодке Северного флота", пишет Twitter "Дождя". Позже новость была удалена.

Между тем, пока ведутся споры, где же все же случилось возгорание и на каком аппарате, в работу включился Следственный комитет, который начал доследственную проверку по факту гибели моряков. Об этом уведомила официальный представитель СК Светлана Петренко.



"По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение", – отмечается в ее заявлении.

Также пришла новость из Кремля. Президент РФ Владимир Путин отменил сегодняшнее свое участие в форуме "Реки России" в Тверской области и в ближайшее время вызвал "на ковер" министра обороны Сергея Шойгу. Данную информацию подтвердил "Интерфаксу" официальный представитель главы государства Дмитрий Песков

