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"Это праздник": украинцы глумятся над трагедией с российскими подводниками

Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной сожалеют, что оказалось слишком "мало" погибших

Сообщения о гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате в Баренцевом море, вблизи Североморска, распространили не только российские, но и украинские СМИ. Это привело к тому, что граждане Незалежной принялись бурно обсуждать трагедию. Впрочем, сочувствия у многих пользователей украинского сегмента интернета не нашлось.

Так, в комментариях к материалу о гибели подводников издания "Обозреватель", украинцы опечалились, что жертв оказалось всего 14 человек.

"Пожар в море на корабле и гибель людей – это трагедия. Пожар в море на российском корабле и гибель людей – это праздник!", "Жалко ... Так мало, блин!", "Офигенно", "Хоть одна отличная новость на сегодня", "Жаль, что всего 14, а не 140",

насмехаются украинские интернет-пользователи.

На этом украинцы не остановились. Как сообщила журналист Юлия Витязева в своем Twitter, статью Википедии об атомной подлодке АС-12, на которой, по некоторым сообщениям СМИ, на самом деле произошла катастрофа, издевательски поправили. Оскорбительную подпись "Она утонула" оставил некий пользователь с украинским ip. Впрочем, как отмечает "Царьград", правку быстро убрали модераторы.  

Тем не менее некоторые украинцы подчеркнули, что смерть, в любом случае, – это трагедия.

"Мне всегда жалко людей. Это чьи-то сыновья, отцы, братья. Как-то не по-божески радоваться чужому горю", – отметил неравнодушный интернет-пользователь.

Как напоминает агентство FlashNord, на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который изучает придонное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, 1 июля произошел пожар  во время биометрических измерений. Россияне скончались от отравления продуктами горения.  

Полина ИВАНОВА
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