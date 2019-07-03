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Отравление и ожоги: что стало с выжившими в Североморске подводниками

Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Моряки госпитализированы

Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате моряков находятся в больнице, рассказал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. 

"Экипаж "Лошарика" 25 человек. Погибло 14, еще 5 в госпитале (разная степень тяжести отравления угарным газом и ожогами)",

написал он в своем телеграм-канале, не указав источник сведений. 

В Североморск прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Министр проведет заседание комиссии по установлению причин пожара. С таким поручение накануне к нему обратился президент РФ Владимир Путин. Он попросил Шойгу лично доложить ему о результатах. 

Предположительная причина возгорания на подводном аппарате – короткое замыкание, оперативно сообщает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Ранее в оборонном ведомстве опровергли информацию о взрыве. Там также отметили, что не предупреждали о трагедии норвежское агентство, о чем говорилось в прессе.

Трагедия в Североморске произошла еще 1 июля, однако о ней стало известно лишь день спустя. Жертвами ЧП в Баренцевом море стали 14 человек. Они отравились продуктами горения. Семеро погибших – капитаны первого ранга, двое – Герои России, служившие в составе воинской части Санкт-Петербурга.

Данную информацию подтвердил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он выразил соболезнования семьям погибших. 

"Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами",

написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Ксения АНДРЕЕВА
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