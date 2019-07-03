"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Детали случившегося в Баренцевом море будут скрыты от посторонних, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К примеру, в Минобороны не станут обнародовать сведения об аппарате. При этом спикер Кремля отметил, что Владимир Путин в курсе всей информации, которую не придадут всеобщей огласке и позже.

"Вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных",

– пояснил Песков, передает ТАСС. Кремлевский спикер добавил, что меры, принимаемые властью и оборонным ведомством, относятся к категории "абсолютно нормальных".

Напомним, о произошедшей 1 июля трагедии в России узнали лишь день спустя. Между тем главе государства "было доложено незамедлительно", подчеркнул Песков с ремаркой "естественно". По его словам, распоряжений относительно общенационального траура в связи с трагедией в Баренцевом море пока не поступало.

Как сообщает РБК, зарегистрированную в Петергофе часть 45707, где служили моряки, проверяет военная контрразведка.

Напомним, жертвами ЧП в Баренцевом море стали 14 человек. Они отравились продуктами горения. Семеро погибших – капитаны первого ранга, трое – капитаны второго ранга, двое – Герои России, служившие в составе воинской части Санкт-Петербурга. Их фотографии опубликованы в телеграмм-канале "Раньше всех. Ну почти". Пятеро выживших членов экипажа госпитализированы с ожогами и отравлением.

Соболезнования семьям погибших принесли президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Огромной потерей для ВМФ и страны в целом назвала гибель моряков спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Слова поддержки выразили Папа Римский Франциск и американские дипломаты.

Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 3 июля 2019 г.

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Глава ведомства отметил, что в критической ситуации экипаж действовал героически. Известно, что первым из горящего отсека был эвакуирован представитель промышленности.

"[Моряки-подводники] задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля",

– передает слова Шойгу RT в своем телеграмм-канале.

Министр подтвердил, что часть экипажа подлодки чудом удалось спасти. Все погибшие моряки, заверил он, будут представлены к госнаградам. Их семьям будет оказана необходимая поддержка.

По предположительным данным, авария произошла в районе Мотовского залива, пишет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на источник.