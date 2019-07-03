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Норвегия и Reuters заврались о взрыве на российской подлодке

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фейк-ньюс уважаемого агентства подставил Осло

Тема якобы взрыва на борту нашей субмарины в Баренцевом море появилась в публичном информационном пространстве с подачи Reuters, неверно подавшего заявление главы Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пера Странда. Сегодня сам норвежец, пытаясь оправдаться, сообщил в комментарии РБК, что не говорил информагентству о полученных от российских властей данных об источнике трагедии на глубоководном аппарате. Он лишь сослался на публикации в СМИ.

Напомним, ранее в среду оборонное ведомство РФ уже опровергло подобные утверждения.

"Я отсылал к информации в российских СМИ, а не к информации, предоставленной российским Минобороны. В настоящий момент у нас нет информации по инциденту. Мы не получали официального подтверждения от российских властей, что инцидент произошел на борту атомной подлодки", – объяснил Странд истоки информационной "бомбы".

Издание отмечает, что агентство Reuters 3 июля выдало на-гора исправленное сообщение с цитатой норвежского представителя. Странд сказал, что руководимое им агентство не наблюдает высокие уровни радиации в районе трагедии с российским подводным аппаратом. Как указывает Reuters, информация о взрыве на субмарине, со слов Странда, оказалась в распоряжении Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности из российских СМИ. Т.е. и тут издание сняло с себя ответственность.

Фото: Илья Виноградов/ТАСС

Однако в русскоязычном варианте информагентства от 2 июля до сих пор можно прочесть следующее: "По его словам (Странда), российские власти сообщили, что на борту подлодки взорвался газ".

Прибывший сегодня по распоряжению президента страны Владимира Путина в Североморск министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что все все погибшие, а это 14 моряков-подводников, при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России офицеры будут представлены к государственным наградам.

По его словам, в критической ситуации моряки вели себя героически, передает телеканал "360". Офицеры эвакуировали из горящего отсека в первую очередь гражданского специалиста, за которым задраили люк, чтобы огонь не распространился на весь аппарат. Подводники в охваченном пламенем отсеке до последнего боролись за живучесть сумбарины.

Елена УСОВА
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