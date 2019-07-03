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Названы имена погибших российских подводников

Фото: www.globallookpress.com
Среди жертв трагедии в Баренцевом море - шесть капитанов первого ранга

В Сети появился список погибших при пожаре на глубоководном аппарате. Среди них – шесть капитанов первого ранга, 2 капитана второго ранга, два – третьего ранга, а также капитан-лейтенант и специалист технической службы. Данные о еще двоих моряках пока неизвестны.

Имена 12 подводников публикует телеграм-канал baza. В сообщении отмечается, что всех похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище.

Министр обороны Сергей Шойгу, который сейчас находится в Североморске, отдал приказ о скорейшем восстановлении и возвращении в строй глубоководного аппарата, пишет телеграм-канал RT.

Тем временем в военном ведомстве пообещали в ближайшее время дать официальную информацию о погибших, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Пока журналистам рассказали, что жертвами страшного пожара стали 7 капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, 3 капитана 2 ранга, 2 капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Об этом сообщает телеграм-канал RT.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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