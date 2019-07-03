Беременная жена в тяжелом состоянии: родные погибшего подводника раскрыли детали трагедии

В семье моряка-героя ждут третьего ребенка

Среди тех, кто погиб 1 июля на подводной лодке АС-12, был капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. 37-летний моряк из Брянской области пожертвовал жизнью, чтобы спасти своих коллег.

Родственники Соловьева сообщили сайту "Комсомольская правда", что жена погибшего капитана должна в сентябре родить третьего ребенка.

"У нее очень тяжелое состояние, она в Петербурге, наши родственники с ней рядом, поддерживают. У них с Димой двое детей: мальчику три года, девочка в шестом классе учится. Служба у него была секретная, он нам никогда о ней ничего не говорил. И не жаловался", -

рассказала сестра Соловьева Светлана.

По словам одного из товарищей Соловьева, будущий моряк очень хорошо учился в военно-морском политехническом институте в Пушкине, затем уехал на Камчатку, а затем стал акванавтом.



"Про службу он не рассказывал, сколько мы не спрашивали. Но говорил, что долго проходил обучение. Он был счастлив, что туда попал", –

говорит друг капитана Соловьева. Он добавил, что моряк очень заботливо относился к семье: жене и двум детям.

СМИ сообщили 2 июля, что днем ранее при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 офицеров.