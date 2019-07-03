Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Беременная жена в тяжелом состоянии: родные погибшего подводника раскрыли детали трагедии

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В семье моряка-героя ждут третьего ребенка

Среди тех, кто погиб 1 июля на подводной лодке АС-12, был капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. 37-летний моряк из Брянской области пожертвовал жизнью, чтобы спасти своих коллег. 

Родственники Соловьева сообщили сайту "Комсомольская правда", что жена погибшего капитана должна в сентябре родить третьего ребенка. 

"У нее очень тяжелое состояние, она в Петербурге, наши родственники с ней рядом, поддерживают. У них с Димой двое детей: мальчику три года, девочка в шестом классе учится. Служба у него была секретная, он нам никогда о ней ничего не говорил. И не жаловался", - 

рассказала сестра Соловьева Светлана.

По словам одного из товарищей Соловьева, будущий моряк очень хорошо учился в военно-морском политехническом институте в Пушкине, затем уехал на Камчатку, а затем стал акванавтом. 

"Про службу он не рассказывал, сколько мы не спрашивали. Но говорил, что долго проходил обучение. Он был счастлив, что туда попал", –

говорит друг капитана Соловьева. Он добавил, что моряк очень заботливо относился к семье: жене и двум детям. 

СМИ сообщили 2 июля, что днем ранее при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 офицеров.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Сэкономили: Москва отказалась платить за отсутствие в ПАСЕ

Проблему долга еще предстоит урегулировать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей