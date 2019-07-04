Названа причина массовой гибели подводников на АС-31

ЧП в Североморске случилось из-за пожара в аккумуляторном отсеке

Очаг возгорания на подлодке пришелся на аккумуляторный отсек, затем огонь распространился, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это основная причина случившегося.

По словам главы ведомства, субмарина подлежит восстановлению, говорится на сайте Кремля. Сейчас в Минобороны устанавливают временные рамки работ.

"Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен",

– заявил Шойгу. Что касается ядерной энергетической установки глубоководного аппарата, отметил министр, то она полностью изолирована и безлюдна. Не вызывает сомнений и ее работоспособность.

В то же время, по информации "Коммерсантъ", одной из причин трагедии рассматривается и короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Это привело к возгоранию оплетки кабелей или трансформаторного масла, сообщает источник издания. Он также полагает, что большинство гидронавтов в это время отдыхали, поэтому не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. В связи с этим выжить удалось лишь заступившей на последнее в сутках дежурство вахте в составе пяти человек.

Трагедия в Североморске произошла 1 июля. Однако о ней узнали лишь на следующий день. Жертвами ЧП на АС-31 стали 14 человек. Выжить удалось четверым членам экипажа, хотя накануне речь шла о пятерых моряках.

Семеро погибших – капитаны первого ранга, трое – капитаны второго ранга, двое – Герои России. Все будут представлены с госнаградам.

Сегодня, 4 июня, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны представить соответствующие предложения.