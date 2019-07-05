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Погибшим героям АС-31 установят мемориал

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Экипаж глубоководного аппарата посмертно получил госнаграды

Гидронавты научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-31 будут покоится в Санкт-Петербурге. Их похоронят на Серафимовском кладбище рядом с экипажем атомного подводного крейсера "Курск", затонувшего в августе 2010 года в том же Баренцевом море.  

С таким пожеланием выступили родственники погибших, рассказал руководитель Санкт-Петербургской общественной организации "Клуб моряков-подводников" Игорь Курдин.

"Решение принято. Мемориал будет установлен к годовщине гибели в 2020 году",

передает слова Курдина ТАСС. 

Дата и место похорон еще неизвестны. Сегодня, 5 июля, знаки Героев России посмертно получили четыре гидронавта АС-31. Остальные 10 членов экипажа награждены орденами Мужества, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещено на сайте Кремля. 

Напомним, трагедия в Североморске произошла 1 июля. Официальной причиной пожара назван пожар в аккумуляторном отсеке.  

Жертвами ЧП на АС-31 стали 14 человек. Выжить удалось четверым членам экипажа. Семеро погибших – капитаны первого ранга, трое – капитаны второго ранга, двое – Герои России. 

Ксения АНДРЕЕВА
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