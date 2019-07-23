Если бы гидронавты покинули задымленный батискаф, их бы отдали под суд

У подводников, задохнувшихся во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31, была возможность эвакуироваться с задымленного аппарата. Однако они до последнего пытались спасти его, действуя в четком соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть". Об этом журналистам сообщили источники, близкие к расследованию катастрофы.



Трагедия случилась вечером 1 июля во время завершения контрольного выхода АС-31 в море перед предстоящим выполнением боевого задания. Два сменных экипажа аппарата проверяли работу устройств и механизмов после планового техобслуживания. Во время стыковки станции с лодкой-носителем в аккумуляторном отсеке АС-31 появился дым, передает "КоммерсантЪ".

Возможно, причиной пожара стали проблемы в электросистеме "Лошарика", которая использует токи силой до 1000 ампер, или небольшой дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции. Точно сказать об этом невозможно, поскольку все, находившиеся на борту АС-31, погибли.

Отмечается, что пожар не представлял большой опасности для экипажа. Все могли эвакуироваться на лодку-носитель через шлюзовое устройство. К тому же у каждого было при себе портативное дыхательное устройство, позволявшее 20 минут обходиться без кислорода даже при очень сильном задымлении.

Однако "Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок" предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Если бы члены экипажа эвакуировались, их бы ждала уголовная ответственность.

На носитель перешли только те, кто не был задействован при устранении задымления. В борьбе за живучесть аппарата гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. После того как кончился воздух в персональных устройствах, экипаж подключился к шланговым дыхательным аппаратам. А когда некоторые члены экипажа начали терять сознание, они запросили у командира лодки-носителя разрешение эвакуироваться. В этот момент случился мощный взрыв – судя по всему, взорвалась аккумуляторная батарея, которая, вероятно, и была источником нарастающего объемного горения.

Происшествие на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-31 случилось вечером 1 июля. Согласно предварительным официальным данным, в ходе проведения батиметрических измерений на борту аппарата начался пожар. Система вентиляции разнесла ядовитый дым по отсекам, а отдыхавшие после дежурства моряки не успели надеть защитные дыхательные аппараты. В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Аппарат был доставлен на военную базу в Североморске.