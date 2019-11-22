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Путин раскрыл детали взрыва под Северодвинском

Путин раскрыл правду о взрыве под Северодвинском
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Уникальное ядерное оружие в России продолжат разрабатывать

В ходе трагедии в Северодвинске, где при взрыве погибли люди, велась разработка не имеющего аналогов оружия. Об этом заявил президент Владимир Путин, который также вручил ордена Мужества вдовам пятерых сотрудников "Ростатома".

По словам президента, сам факт обладания такими уникальными технологиями стал надежной гарантией мира на Земле. Он пообещал, что, несмотря ни на что, ядерное оружие в России будут совершенствовать, сообщают РИА Новости.

Говоря о трагедии в Северодвинске, Путин также отметил на церемонии вручения, что "это не рядовая работа", а люди, посвятившие ей жизнь, до конца с честью выполнили свой долг защищать Россию, передает URA.RU. Президент подчеркнул, что погибшие прожили жизнь достойно, внеся незаменимый вклад в укрепление страны, пишет НСН.

Взрыв произошел 8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области. По данным "Росатома", это случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой. В результате случившегося погибли пять человек.

Карина СИРАЗОВА

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Взрыв и смерть - правда, о новых разработках - ложь.
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