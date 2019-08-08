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В Архангельской области около военной части произошло ЧП

Фото: www.globallookpress.com
Среагировала автоматизированная система контроля радиационной обстановки

В населенном пункте Ненокса, как передают очевидцы, который находится рядом с ракетным полигоном произошло ЧП. Экстренные службы зафиксировали повышение радиации – датчики сработали в соседнем Северодвинске.

Полигон обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Об этом сообщает telegram-канал Mash, который отмечает, что информацию о взрыве проверяют. По неуточненным данным, возгорание произошло на судне, на котором работали гражданские специалисты. 

При этом telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", ссылаясь на свой источник, заявил, что при пожаре на военном объекте могли пострадать до 15 человек. Пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Их экстренно отправили в медпункт при военной базе.

Собеседник агентства ТАСС рассказал, что есть погибший. По последней информации, жертвами происшествия стали два человека, передает РИА "Новости". 

По словам губернатора региона Игоря Орлова, санавиация отправилась на место ЧП. Больницы региона готовы к приему пострадавших. 

Как информирует telegram-канал Life Shot, уровень радиации вскоре пришел в норму. В соседнем населенном пункте приборы показывают 13 микрорентген в час, при норме – 16.

ЧП могло произойти из-за того, что кто-то "нажал не ту кнопку" во время подготовки к ракетным пускам, уточняют авторы площадки мессенджера. Небольшое облако дыма заметили над полигоном для испытаний. По другой версии, пожар в войсковой части могла спровоцировать детонация боеприпасов.

Полина ИВАНОВА
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