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Минобороны раскрыло причину ЧП на полигоне

Фото: www.globallookpress.com
В ведомстве утверждают, что радиационный фон в норме

Взрыв в военной части в Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, после чего изделие загорелось. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шесть представителей ведомства и предприятия-разработчика пострадали, два погибли. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отправили в медпункт при военной части. Представители Минобороны опровергли сообщения о том, что был выброс радиации. 

Ранее стало известно о ЧП в населенном пункте Ненокса. По некоторым данным выброс радиации был. На место происшествия вылетел вертолет с двумя бригадами врачей. Информация о пострадавших разнится, сначала сообщалось о 15 человек, которые получили травмы. 

Полина ИВАНОВА
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