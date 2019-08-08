В ведомстве утверждают, что радиационный фон в норме

Взрыв в военной части в Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, после чего изделие загорелось. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шесть представителей ведомства и предприятия-разработчика пострадали, два погибли. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отправили в медпункт при военной части. Представители Минобороны опровергли сообщения о том, что был выброс радиации.

Ранее стало известно о ЧП в населенном пункте Ненокса. По некоторым данным выброс радиации был. На место происшествия вылетел вертолет с двумя бригадами врачей. Информация о пострадавших разнится, сначала сообщалось о 15 человек, которые получили травмы.