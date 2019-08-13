Трамп высказался о взрывах в Архангельской области

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Президент США Дональд Трамп высказался о взрыве на полигоне в Архангельской области. Он подчеркнул, что Вашингтон сделал определенные выводы из произошедшей ситуации.
"Соединенные Штаты многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии",
– написал политик в Twitter.
Трамп добавил, что взрыв заставил изрядно поволноваться многих людей, которые находятся далеко от России.
В американской разведке считают, что на полигоне ЧП случилось с крылатой ракетой "Буревестник". Однако в Минобороны РФ подчеркнули, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, передает URA.RU.
В результате ЧП в Архангельской области погибли 5 человек. Их представили к государственным наградам, уточняет "ФедералПресс".
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