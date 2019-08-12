Под Северодвинском взорвался двигатель сверхсекретной ракеты

И это не "Буревестник": в России создается мощнейшее оружие

В Российском федеральном ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) назвали имена пяти сотрудников Росатома, которые погибли на испытаниях ракеты в Архангельской области. Ими оказались ведущие инженеры предприятия, которые, по словам директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексея Вьюшина, были элитой центра и "проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях". Топ-менеджер рассказал об этом, выступая на телевидении Сарова, о чем передает РБК со ссылкой на департамент коммуникаций "Росатома".

Также сообщается, что подготовка к работам в акватории Белого моря шла около года, однако в ответственный момент "ситуация пошла по нештатному варианту".

По данным "Росатома", сотрудники центра занимались работами, связанными радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. После завершения испытаний произошло возгорание топлива с последующей детонацией. Взрывной волной нескольких сотрудников выбросило в открытое море. После ЧП был выявлен повышенный радиационный фон.

Что это за ракета, официальной информации нет. Однако, исходя из открытых данных, Россия испытывает сейчас ракету с ядерной силовой установкой "Буревестник". Эти работы засекречены. Американцы, ссылаясь на свои разведданные, уверяют, что уже было несколько запусков, причем ракету якобы уже теряли.

Примерно об этом же в интервью Reuters заявил старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда, который также напомнил о пробных запусках "Буревестника".

До этого ряд экспертов высказывал мнение, что строить и испытывать такую ракету сложно и небезопасно. Во время работы такой двигатель неизбежно будет "фонить", а во время полета ракета будет оставлять "радиоактивный выхлоп".

Впрочем, далеко не факт, что испытывался "Буревестник". Как пишет "Независимая газета", ссылаясь на свой источник в ОПК, в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с изотопными источниками питания. А на "Буревестнике" применяются только твердотопливные компоненты.

Более того, по словам источника, испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой вот уже полгода как завершены, и в ближайшие годы она поступит на вооружение.