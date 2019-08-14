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Американское издание Bussiness Insider назвало ракету "Буревестник", двигатель от которой, по мнению западных СМИ, взорвался в Архангельской области, позором России.
В статье, перевод которой приводит НСН, говорится, что Россия провела четыре различных испытания ракеты с ноября 2017 года по февраль 2018-го, однако каждый раз они оканчивались неудачей – двигатель якобы каждый раз отказывался запускаться.
По данным американской разведки, самое дальнее расстояние, которое преодолел "Буревестник", это 35 километров при работе обычного двигателя. А последние испытания окончились потерей ракеты в Баренцевом море.
Ранее "Независимая газета" со ссылкой на анонимный источник в ОПК, знакомый с проблемой, сообщила, что ЧП в Мурманской области никак не связано с испытаниями "Буревестника". По его словам, из-за "стечения ряда факторов" там взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с изотопными источниками питания. В то время как на 9М730 с ядерной энергетической установкой применяются только твердотопливные компоненты. О том, что взорвался двигатель жидкостной ракеты, сообщили и в Минобороны.
Что касается "Буревестника", то он, по данным источника, вот уже полгода как успешно испытан и с ближайшие годы поступит на вооружение.
Первым об этом передавал еще в феврале ТАСС, ссылаясь на свой информированный источник. Агентство также уточнило, что стартовый двигатель ракеты – твердотопливный, а маршевый – ядерный воздушно-реактивный.
Схожей точки зрения придерживается авиационный эксперт Вадим Лукашевич. На своей странице Facebook он подробно описал работу двигателя ракеты и отметил, что "создаваемое оружие слишком опасно, чтобы его разрабатывать и испытывать, производить и накапливать".
Таким образом, мнения расходятся. согласно официально версии, на Севере взорвался двигатель какой-то новой засекреченной ракеты. Однако западные и российские журналисты и военные аналитики все же полагают, что ЧП произошло именно с двигателем "Буревестника".
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