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Увеличилось количество жертв при взрыве на полигоне под Архангельском

В момент аварии погибшие проверяли источники питания жидкостной реактивной установки

В "Росатоме" сообщили, что в результате взрывов на военном полигоне погибли 5 человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что ЧП 8 августа произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

"В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь",

говорится на сайте компании.

Источник РИА "Новости" добавил, что погибшие осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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