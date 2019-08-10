Увеличилось количество жертв при взрыве на полигоне под Архангельском

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В "Росатоме" сообщили, что в результате взрывов на военном полигоне погибли 5 человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что ЧП 8 августа произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
"В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь",
– говорится на сайте компании.
Источник РИА "Новости" добавил, что погибшие осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки.
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