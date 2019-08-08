"Циркон" может быть виноват в трагедии под Северодвинском

СМИ пытаются установить причину ЧП на военном полигоне

Сегодняшняя трагедия в Архангельской области, где на одном из секретных военных объектов произошел пожар и взрыв, повлекший за собой жертвы и пострадавших, может иметь отношение к испытаниям мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на два своих источника.

Напомним, о том, что ЧП случилось именно в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки, ранее в четверг сообщили и в Минобороны. Однако никаких подробностей военное ведомство не раскрыло.

Между тем, источники "Ленты" рассказали, что предположительно установку "Циркон" испытывали в июле нынешнего года рядом с поселком Нёнокса, где находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Еще этой весной наше издание писало, что пока данную ракету запускали лишь с наземного стенда. А впервые с борта боевого корабля "Циркон" планировали выпустить в конце 2019 года. Командование ВМФ для этой цели выбрало фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

По информации Telegram-канала Baza, сегодня военные отказались от помощи МЧС в ликвидации последствий инцидента, что подтверждает секретный характер испытаний. В результате ЧП, как рассказали в Минобороны, погибли два специалиста ведомства, еще шесть сотрудников министерства и неназванного предприятия-разработчика пострадали.

Также в СМИ много сообщали о том, что в районе Северодвинска зафиксирован повышенный уровень радиации. В администрации города заявили, что это были кратковременные колебания радиационного фона и ситуация вскоре нормализовалась.

Как отмечает RT, губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуация населения Северодвинска не потребуется, хотя сотрудникам учреждений города были автоматически разосланы рекомендации не покидать помещения, поскольку "существует определенный порядок".

На странице Telegram-канала Mash появилось видео выгрузки раненых, на котором люди в костюмах радиационной защиты измеряли фон вертолета. И только когда они убедились, что борт "не излучает и все в норме", приступили к эвакуации пострадавших.

