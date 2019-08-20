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В США определили нарушающую договор ракету

В США определили нарушающую договор ракету
Кадр youtube.com
Генералы Пентагона не стали скрывать правду

Новая, нарушающая договор ракета, которую США демонстративно показали в замедленной съемке, представляет собой сухопутную модификацию "Томагавка".

Об этом американскому изданию Military.Com рассказал подполковник ВВС США Роберт Карвер. Как сообщалось ранее, ракета преодолела более 500 км и успешно поразила цель. В Пентагоне подчеркивают, что она оснащена обычной, а не ядерной боеголовкой. Но можно предположить, что такой вариант тоже возможен, так как ядерные "Томагавки" у США были в период с 1983 по 1991 годы, пока ДРСМД не уничтожил их. Это были ядерные крылатые ракеты с дальностью более 2500 км. Схожими характеристиками, по данным Пентагона, обладает российская 9М729, что в Минобороны РФ опровергают.

Американцы могут модернизировать "Томагавки", вроде того, который был показан на видео, до дальности 5 тыс. км. Это вооружение не является чем-то сложным и выдающимся – оно было создано достаточно давно.

Выйдя из договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Россия и США сделали сразу несколько шагов назад, которые возобновили опасную гонку вооружений.

Как считает физик-ядерщик из Принстонского университета Брюс Блэр, после разрыва договора существенно возросла возможность ядерной войны. Запустить ракету с небольшим зарядом психологически проще, чем стратегическую, но последствия будут все равно одни и те же.

Фото: flickr.com/Official U.S. Navy PageНекоторые надеются, что Россия, США и Китай заключат новый договор-аналог ДРСМД, однако большинство военных аналитиков в это не верят. У Пекина достаточное количество ракет средней дальности, как ядерных, так и обычных. Если даже в Вашингтоне захотят заключить новый договор, китайцы вряд ли на это пойдут, так как не захотят лишать себя одного из главных козырей.

Россия аналогично не избавится от эффективных 9М729 и при этом продолжит утверждать, что они не нарушали и не нарушают никакие договоры. Поэтому придется признать, что ДРСМД полностью изжил себя, что признают и в России.

Александр ИЛЬИН
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