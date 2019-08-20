Наша страна излучает спокойствие и уверенность после выходки американцев

Россия не собирается принимать участия в новой гонке вооружений, которую затевают Соединенные Штаты. Испытания вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нашу страну не пугают. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.



По словам дипломата, в Москве восприняли проведенные в США ракетные испытания "спокойно, без эмоций". Руководство нашей страны предполагало, что после разрыва антиракетного договора события могут развиваться в этом направлении.

"Втянуть в дорогостоящую гонку вооружений себя мы не позволим. И как вчера заявил президент (Владимир) Путин во Франции, мы подтверждаем твердую приверженность нашему одностороннему мораторию на развертывание подобных систем, если и когда они у нас появятся, до тех пор пока США не будут их размещать где-либо в мире",

– приводит слова Рябкова РИА "Новости".

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что в воскресенье,18 августа, прошли неядерные испытания крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной ДРСМД. Пуск произошел на острове Сан-Николас в Калифорнии. Ракета успешно поразила цель на расстоянии более 500 километров.

Едва ли Соединенные Штаты сумели разработать и подготовить к испытаниям ракету за две недели, которые прошли после прекращения действия договора. Это указывает на то, что Вашингтон в обход действия соглашения разрабатывал запрещенные ракеты, обвиняя в этом Россию.

ДРСМД, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1987 г., запрещал испытание ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. километров. В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о скором выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. Доказательств этому американская сторона так и не предоставила. Второго августа 2019 г. договор прекратил действовать.